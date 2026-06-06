В Херсонской области сотрудник администрации округа пострадал при обстреле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудник администрации Каховского муниципального округа в Херсонской области пострадал из-за обстрела ВСУ его машины.
- Ехавший с ним родственник погиб.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации Каховского муниципального округа в Херсонской области ранен из-за обстрела ВСУ его машины, ехавший с ним родственник погиб, сообщил глава округа Павел Филипчук.
"Сегодня украинские террористы обстреляли гражданский автомобиль сотрудника Каховской администрации. Сам сотрудник получил ранения и после оказания медицинской помощи находится в стабильном состоянии", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, член семьи сотрудника администрации, находившийся в автомобиле, погиб.
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