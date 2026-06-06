В Херсонской области сотрудник администрации округа пострадал при обстреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации Каховского муниципального округа в Херсонской области ранен из-за обстрела ВСУ его машины, ехавший с ним родственник погиб, сообщил глава округа Павел Филипчук.

При этом, по его словам, член семьи сотрудника администрации, находившийся в автомобиле, погиб.