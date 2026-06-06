Sputnik и TRENDS заключили соглашение на ПМЭФ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и исследовательский центр TRENDS Research & Advisory заключили меморандум о взаимопонимании на площадке Петербургского международного экономического форума.



В ходе торжественной церемонии подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор московского представительства TRENDS Research & Advisory Мохамед Рашван.



Меморандум направлен на развитие дружественных обменов в области исследований, аналитики и медиа, а также на расширение профессионального взаимодействия между экспертным и журналистским сообществами России и ОАЭ.



"Трудно переоценить важность сохранения открытых каналов международной коммуникации в 2026 году. Это особенно значимо, когда речь идет о голосах интеллектуальной элиты России и стран Персидского залива. Мы надеемся сделать все возможное, чтобы эти голоса были услышаны во всем мире", — отметил по итогам подписания директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков.



Глава московского представительства TRENDS Research & Advisory Мохамед Рашван подчеркнул, что сотрудничество с агентством Sputnik является важной вехой и ценным дополнением к расширяющейся международной сети стратегических партнерств TRENDS: "Это взаимодействие позволит еще больше укрепить эффективное партнерство между нашими организациями в сферах исследований, аналитики и медиа, предоставляя обеим сторонам возможность максимально использовать свои компетенции и ресурсы для развития производства знаний и поддержки стратегического мышления, ориентированного на будущее".



TRENDS Research & Advisory - один из ведущих аналитических центров Объединенных Арабских Эмиратов по исследованиям международных отношений, политики, экономики, технологий и перспективного развития.