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Слуцкий назвал разговор с евродепутатами на ПМЭФ конструктивным - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:31 06.06.2026 (обновлено: 15:32 06.06.2026)
Слуцкий назвал разговор с евродепутатами на ПМЭФ конструктивным

Слуцкий: разговор с европарламентариями на ПМЭФ носил конструктивный характер

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На полях ПМЭФ-2026 прошла встреча с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург), разговор носил предметный и конструктивный характер по вопросам мировой повестки.
  • Леонид Слуцкий отметил, что это была девятая встреча со здравомыслящими депутатами Европарламента.
  • Он выразил уверенность в скором проведении новых переговоров и продолжении контактов во имя мира.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разговор с европарламентариями на полях ПМЭФ носил предметный и конструктивный характер по вопросам мировой повестки, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"На полях ПМЭФ-2026 провели встречу с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург), которые прибыли в Россию по линии межпарламентских контактов с комитетом Госдумы по международным делам. Разговор носил предметный и конструктивный характер по вопросам мировой повестки, в том числе кризиса отношений РФ-ЕС, украинского урегулирования и обострения на Ближнем Востоке", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что это была девятая встреча со здравомыслящими депутатами Европарламента, которые осознают абсурдность нагнетаемой евроэлитами "российской угрозы".
«
"Яркие выступления Фернана Картайзера и Дианы Шошоакэ (Румыния) на полях ПМЭФ и пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина уже стали частью истории форума, который в полной мере обрушивает западные мифы об изоляции России", - добавил глава комитета.
Слуцкий выразил уверенность, что в скором времени будут проведены новые переговоры. По его словам, контакты будут продолжены во имя мира, стабильности и безопасности на общем европейском континенте.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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