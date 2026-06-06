Краткий пересказ от РИА ИИ На полях ПМЭФ-2026 прошла встреча с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург), разговор носил предметный и конструктивный характер по вопросам мировой повестки.

Леонид Слуцкий отметил, что это была девятая встреча со здравомыслящими депутатами Европарламента.

Он выразил уверенность в скором проведении новых переговоров и продолжении контактов во имя мира.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разговор с европарламентариями на полях ПМЭФ носил предметный и конструктивный характер по вопросам мировой повестки, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"На полях ПМЭФ-2026 провели встречу с группой европарламентариев во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург), которые прибыли в Россию по линии межпарламентских контактов с комитетом Госдумы по международным делам. Разговор носил предметный и конструктивный характер по вопросам мировой повестки, в том числе кризиса отношений РФ-ЕС, украинского урегулирования и обострения на Ближнем Востоке", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале

Он отметил, что это была девятая встреча со здравомыслящими депутатами Европарламента, которые осознают абсурдность нагнетаемой евроэлитами "российской угрозы".

« "Яркие выступления Фернана Картайзера и Дианы Шошоакэ (Румыния) на полях ПМЭФ и пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина уже стали частью истории форума, который в полной мере обрушивает западные мифы об изоляции России", - добавил глава комитета.

Слуцкий выразил уверенность, что в скором времени будут проведены новые переговоры. По его словам, контакты будут продолжены во имя мира, стабильности и безопасности на общем европейском континенте.