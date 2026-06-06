Захарова ответила на слухи об отставке Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова на ПМЭФ опровергла слухи о желании Сергея Лаврова уйти в отставку.
- По словам Захаровой, слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России распространяются недругами и не соответствуют действительности.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ опровергла слухи о желании главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уйти в отставку.
"Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались", - заявила она 360.ru, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.
По ее словам, слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России распространяются недругами и не соответствуют действительности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.