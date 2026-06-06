Захарова ответила на слухи об отставке Лаврова

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ опровергла слухи о желании главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уйти в отставку.

По ее словам, слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России распространяются недругами и не соответствуют действительности.