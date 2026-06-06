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Захарова ответила на слухи об отставке Лаврова - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:25 06.06.2026
Захарова ответила на слухи об отставке Лаврова

Захарова: слухи об отставке Лаврова не соответствуют действительности

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова на ПМЭФ опровергла слухи о желании Сергея Лаврова уйти в отставку.
  • По словам Захаровой, слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России распространяются недругами и не соответствуют действительности.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ опровергла слухи о желании главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уйти в отставку.
"Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались", - заявила она 360.ru, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.
По ее словам, слухи о грядущей отставке министра иностранных дел России распространяются недругами и не соответствуют действительности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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