Ударение в слове "куркума" изменилось, сообщили в Институте Виноградова

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Норма постановки ударения в слове "куркума" изменилась: "Большой словарь ударений русского языка" закрепил вариант "куркума́" как основной, тогда как ранее единственно верным был вариант "курку́ма", сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов.

По словам филолога, обычно новые варианты проходят несколько этапов: сначала они помечаются в словарях как нерекомендуемые, потом как допустимые в разговорной речи, затем оба варианта становятся равноправными, и только после этого новый вариант выносится на первое место.