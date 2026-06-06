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Ударение в слове "куркума" изменилось, сообщили в Институте Виноградова - РИА Новости, 06.06.2026
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06:10 06.06.2026
Ударение в слове "куркума" изменилось, сообщили в Институте Виноградова

РИА Новости: ударение в слове "куркума" теперь падает на последний слог

© Fotolia / BillionPhotos.comСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Fotolia / BillionPhotos.com
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норма постановки ударения в слове «куркума» изменилась.
  • Вариант «куркума́» стал основным согласно «Большому словарю ударений русского языка», а «курку́ма» — только допустимая старшая норма.
  • Ранее словари приводили только один вариант произношения — «курку́ма».
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Норма постановки ударения в слове "куркума" изменилась: "Большой словарь ударений русского языка" закрепил вариант "куркума́" как основной, тогда как ранее единственно верным был вариант "курку́ма", сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов.
"Согласно "Большому словарю ударений", "куркума́" - основной вариант, а "курку́ма" - только допустимая старшая норма", - сказал Пахомов, добавив, что до прошлого года словари приводили только один вариант произношения - "курку́ма", а вариант "куркума́" даже нигде не фиксировался.
По словам филолога, обычно новые варианты проходят несколько этапов: сначала они помечаются в словарях как нерекомендуемые, потом как допустимые в разговорной речи, затем оба варианта становятся равноправными, и только после этого новый вариант выносится на первое место.
"А тут какой скачок сразу! "Куркума́" из варианта, который нигде никогда не фиксировался, сразу выносится на первое место", - заключил Пахомов.
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