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Ученый рассказал, можно ли трогать испанских слизней - РИА Новости, 06.06.2026
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06:54 06.06.2026
Ученый рассказал, можно ли трогать испанских слизней

РИА Новости: испанских слизней можно трогать, но нельзя есть

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокИспанский слизень
Испанский слизень - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Испанский слизень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанских слизней можно трогать, но нельзя есть, чтобы не заразиться опасными для человека болезнями.
  • Испанские слизни размером 12-15 сантиметров обнаружены в Нижнем Новгороде и в Москве.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Испанских слизней можно трогать, но нельзя есть, чтобы не заразиться опасными для человека болезнями, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Муханов.
Испанские слизни размером 12-15 сантиметров обнаружены в Нижнем Новгороде и в Москве, как правило, они имеют темно-коричневый окрас.
"Для человека слизень не опасен, его можно брать в руки. Главное его не есть живым, так как можно заразиться гельминтозами и другими заболеваниями, весьма опасными", - заявил ученый.
Он подчеркнул, что это относится и к местным видам слизней.
Испанские слизни относятся к видам Arion lusitanicus или A. vulgaris. Несмотря на название, испанский слизень пришел к нам из Португалии. Именно в этой стране вид обитал до первой половины XX века, а затем начал расселяться по территории Европы.
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