Ученый рассказал, можно ли трогать испанских слизней

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанских слизней можно трогать, но нельзя есть, чтобы не заразиться опасными для человека болезнями.

Испанские слизни размером 12-15 сантиметров обнаружены в Нижнем Новгороде и в Москве.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Испанских слизней можно трогать, но нельзя есть, чтобы не заразиться опасными для человека болезнями, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Алексей Муханов.

Испанские слизни размером 12-15 сантиметров обнаружены в Нижнем Новгороде и в Москве , как правило, они имеют темно-коричневый окрас.

"Для человека слизень не опасен, его можно брать в руки. Главное его не есть живым, так как можно заразиться гельминтозами и другими заболеваниями, весьма опасными", - заявил ученый.

Он подчеркнул, что это относится и к местным видам слизней.