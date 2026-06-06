Сизова: Москва по доле МСП в структуре экономики опережает Китай

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва по доле малого и среднего бизнеса опережает Китай: в Поднебесной доля МСП в структуре экономики составляет 78%, а в Москве - 90%, сообщила столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Сизова.

"Москва - это столица предпринимательства. Только вслушайтесь в эту цифру. Мы даже по доле малого и среднего бизнеса опережаем Китай. В Китае 78% МСП в структуре экономики, а в Москве - 1,1 миллиона субъектов бизнеса, (из которых - ред.) 90% это уже малый и средний бизнес", - рассказал Сизова в ходе сессии ПМЭФ "От информирования к изменению поведения: как бизнес-подход может повысить эффективность государственных коммуникаций".