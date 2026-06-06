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Сизова: Москва по доле МСП в структуре экономики опережает Китай - РИА Новости, 06.06.2026
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Твой бизнес
 
12:09 06.06.2026 (обновлено: 12:10 06.06.2026)
Сизова: Москва по доле МСП в структуре экономики опережает Китай

Татьяна Сизова: Москва по доле МСП в структуре экономики опередила Китай

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва по доле малого и среднего бизнеса опережает Китай: в Поднебесной доля МСП в структуре экономики составляет 78%, а в Москве - 90%, сообщила столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Сизова.
"Москва - это столица предпринимательства. Только вслушайтесь в эту цифру. Мы даже по доле малого и среднего бизнеса опережаем Китай. В Китае 78% МСП в структуре экономики, а в Москве - 1,1 миллиона субъектов бизнеса, (из которых - ред.) 90% это уже малый и средний бизнес", - рассказал Сизова в ходе сессии ПМЭФ "От информирования к изменению поведения: как бизнес-подход может повысить эффективность государственных коммуникаций".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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