Российские синхронисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге.

Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.