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Российские синхронисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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14:26 06.06.2026 (обновлено: 15:02 06.06.2026)
Российские синхронисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы

Российские синхронисты завоевали два золота на юношеском Чемпионате Европы

© РИА Новости / Джорджио Пероттино | Перейти в медиабанкСинхронное плавание
Синхронное плавание - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров из России стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге.
  • Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов, а Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге.
Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов, набрав за свое выступление 204,1000 балла. Второе место заняли представители Польши (163,8158), тройку лидеров замкнули испанцы (163,5683).
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Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе с результатом 230,2288 балла. Второй стала испанка Абриль Кабальеро-Гарсия (210,4188), третье место заняла представительница Греции Мелина Касвики (209,2526).
Чемпионат Европы завершится 7 июня. Позднее в субботу произвольные программы представят группы.
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