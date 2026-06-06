Синхронистки из России завоевали золото на юношеском ЧЕ в командной ПП

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России завоевала золото в командной произвольной программе на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек с результатом 233,7519 балла.

Вторыми стали француженки (211,8687), третьими - итальянки (205,5859).

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная России завоевала золото в командной произвольной программе на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге.

Результат российской команды, в составе которой выступили Алиса Беда, Анна Данилова, Анастасия Дюкова, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Эмилия Осиюк, Мария Пахомова, Дарья Керро и Диана Ким, составил 233,7519 балла. Вторыми стали француженки (211,8687), третьими - итальянки (205,5859).