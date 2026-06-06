Генсекретарь ФВВСР: Шлейхер может выступить на чемпионате Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Дуэт Шлейхера и Тернового был временно разведен на чемпионате страны из-за нарушения дисциплины со стороны Шлейхера.

Радмир Габдуллин заявил, что Никита Шлейхер остается лидером сборной России и может составить конкуренцию на чемпионате Европы.

По словам Габдуллина, Терновой и Шлейхер готовятся к чемпионату Европы и находятся в бодром духе.

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин заявил журналистам, что Никита Шлейхер, несмотря на дисциплинарное нарушение, остается лидером сборной и может составить конкуренцию на чемпионате Европы.

Ранее из-за нарушения дисциплины дуэт Шлейхера Руслана Тернового был временно разведен на чемпионате страны. Сам Шлейхер принес извинения команде и руководству федерации.

« "У спортсменов, особенно профессиональных, которые ставят все на кон, бывают временные срывы. Они связаны с моральными и физическими перегрузками. И часто спортсмен немножко выходит из себя. Для этого нужен тренерский штаб, нужны наставники, нужна федерация, чтобы в такие сложные моменты, когда спортсмен ходит по тонкому льду и находится на грани, удерживать его, поддерживать, давать ему шанс и, естественно, заниматься наставлениями", - сказал Габдуллин

"Он понял всю ответственность не только за свои успехи, но и за будущие успехи спортсменов, которые, глядя на него, изо дня в день шлифуют свою технику. Поэтому Никита - важный член нашей команды, сборной России и всей Федерации водных видов спорта. Дай бог, поедет на чемпионат Европы. Никита может составить хорошую конкуренцию многим лидерам на чемпионате Европы, поэтому мы сделаем все, чтобы этот план удался. Никита, еще раз повторюсь, - лидер сборной России, что бы ни происходило", - отметил Габдуллин.

По его словам, Терновой и Шлейхер готовятся к чемпионату Европы, у них все хорошо, они в бодром духе и внутри команды.