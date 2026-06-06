"Чемпионский характер": Шарапова поздравила Мирру с победой

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила соотечественницу Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции и отметила, что ее реакция после завоевания титула говорит о настоящем чемпионском характере.

"Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона", - написала Шарапова в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).