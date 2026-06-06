"Чемпионский характер": Шарапова поздравила Мирру с победой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции.
- Шарапова отметила чемпионский характер Андреевой, реагируя на ее эмоции после завоевания титула.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поздравила соотечественницу Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции и отметила, что ее реакция после завоевания титула говорит о настоящем чемпионском характере.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. После победы Андреева упала на корт и закрыла лицо руками. Похожим образом Шарапова отреагировала на свой первый титул Большого шлема, завоеванный на Уимблдоне в 2004 году.
"Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона", - написала Шарапова в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).