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Жуков оценил шансы Синдарова в матче с Гукешем - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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14:06 06.06.2026 (обновлено: 15:01 06.06.2026)
Жуков оценил шансы Синдарова в матче с Гукешем

Жуко назвала Синдарова фаворитом титульного шахматного матча с чемпионом Гукешем

© Соцсети Жавохира СиндароваЖавохир Синдаров
Жавохир Синдаров - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Соцсети Жавохира Синдарова
Жавохир Синдаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров имеет предпочтительные шансы на победу в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам.
  • Поединок за мировую шахматную корону между Жавохиром Синдаровым и действующим обладателем титула Гукешем Доммараджу запланирован на период с 23 ноября по 17 декабря 2026 года.
  • Жавохир Синдаров досрочно обеспечил себе победу в турнире претендентов, проходившем на Кипре.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров обладает предпочтительными шансами на победу в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам с действующим обладателем титула индийцем Гукешем Доммараджу, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что проведение поединка запланировано на период с 23 ноября по 17 декабря 2026 года. 14 апреля Синдаров досрочно обеспечил себе победу в турнире претендентов, проходившем на Кипре. Минимальный призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит 2,5 млн долларов.
"Мне кажется, что Синдаров в последнее время очень здорово играет. И такая убедительная победа в турнире претендентов говорит о том, что он, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но поединок на первенство мира – это всегда загадка, и сколько мы в истории знаем неожиданных результатов. Я думаю, что шансы соперников на победу можно оценить как примерно 60 на 40 в пользу Синдарова. Как минимум", - сказал Жуков.
В декабре 2024 года Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня и стал 1-м чемпионом мира.
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