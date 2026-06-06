Жуков оценил шансы Синдарова в матче с Гукешем

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров обладает предпочтительными шансами на победу в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам с действующим обладателем титула индийцем Гукешем Доммараджу, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.