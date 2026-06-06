В Севастополе сбили два беспилотника при отражении воздушной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
- Уже сбито два беспилотника в районе Северной стороны и мыса Херсонес.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Севастополе при отражении воздушной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
В городе третий раз за день объявлена воздушная тревога.
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