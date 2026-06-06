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Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста - РИА Новости, 06.06.2026
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12:06 06.06.2026
Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста

Глава «Роснефти» Сечин завершил выступление цитатой из книги Екклесиаста

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Роснефти» Игорь Сечин завершил свое выступление на ПМЭФ-2026 цитатой из книги Екклесиаста.
  • Он процитировал следующее высказывание: «Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил свое выступление на ПМЭФ-2026 цитатой из книги Екклесиаста - философской книги Ветхого завета.
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"Тем не менее, как сказано в Екклесиасте: "Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного", - сказал он.
Книга Екклесиаста (Кохелет) является одной из самых известных и цитируемых философских книг Ветхого Завета, традиционно приписываемая царю Соломону, созданное в III–IV веках до нашей эры. Произведение исследует темы мимолетности жизни, тщетности богатства и поиска смысла бытия, подарив мировой культуре такие крылатые выражения, как "суета сует" и "время собирать камни".
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ПМЭФ-2026Игорь СечинРоснефтьРоссия
 
 
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