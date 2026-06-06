Нападающего сборной Ирака Хусейна допрашивали семь часов в аэропорту США

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нападающего сборной Ирака по футболу Аймена Хусейна задержали и допрашивали на протяжении семи часов в аэропорту США, сообщает As.

Как сообщает As, Хусейна могли перепутать с другим гражданином Ирака. После того, как правоохранительные органы убедились в том, что футболист не представляет опасности, его отпустили в расположение национальной команды.