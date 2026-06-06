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Нападающего сборной Ирака Хусейна допрашивали семь часов в аэропорту США - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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19:35 06.06.2026
Нападающего сборной Ирака Хусейна допрашивали семь часов в аэропорту США

Нападающего сборной Ирака Хусейна допрашивали семь часов в аэропорту Чикаго

© AP Photo / Nam Y. HuhМеждународный аэропорт О'Хара в Чикаго
Международный аэропорт О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Nam Y. Huh
Международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающего сборной Ирака по футболу Аймена Хусейна задержали и допрашивали на протяжении семи часов в аэропорту Чикаго.
  • После того как правоохранительные органы убедились, что футболист не представляет опасности, его отпустили в расположение национальной команды.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нападающего сборной Ирака по футболу Аймена Хусейна задержали и допрашивали на протяжении семи часов в аэропорту США, сообщает As.
Инцидент произошел в аэропорту Чикаго, куда сборная Ирака прибыла для участия в предстоящем чемпионате мира. По данным источника, иракская делегация сделала все возможное, чтобы добиться освобождения игрока, но эти попытки оказались безуспешными, команда отправилась в отель без него.
Как сообщает As, Хусейна могли перепутать с другим гражданином Ирака. После того, как правоохранительные органы убедились в том, что футболист не представляет опасности, его отпустили в расположение национальной команды.
Сборная Ирака 9 июня проведет товарищеский матч против команды Венесуэлы. На чемпионате мира иракские футболисты встретятся с командами Норвегии, Франции и Сенегала в рамках группы I.
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