Летевший в Петербург самолет совершил посадку в Хельсинки, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет, летевший в Санкт-Петербург, совершил посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа рано утром в субботу, 6 июня.
- После самолет продолжил полет и покинул воздушное пространство Финляндии.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Летевший в Санкт-Петербург самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки рано утром в субботу, спустя некоторое время он продолжил свой рейс и покинул Финляндию, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на береговую охрану Финского залива.
"Самолет, летевший в Санкт-Петербург, рано утром в субботу, 6 июня, совершил посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа... Утром самолет продолжил полет и, по данным береговой охраны, покинул воздушное пространство Финляндии", - говорится в сообщении Yle.
Телерадиокомпания не уточняет, какой именно авиакомпании принадлежал данный рейс.