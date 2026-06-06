Летевший в Петербург самолет совершил посадку в Хельсинки, сообщают СМИ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Летевший в Санкт-Петербург самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки рано утром в субботу, спустя некоторое время он продолжил свой рейс и покинул Финляндию, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на береговую охрану Финского залива.