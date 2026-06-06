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Летевший в Петербург самолет совершил посадку в Хельсинки, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.06.2026
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14:19 06.06.2026
Летевший в Петербург самолет совершил посадку в Хельсинки, сообщают СМИ

Yle: летевший в Петербург самолет утром совершил посадку в аэропорту Хельсинки

© Depositphotos.com / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Depositphotos.com / Trofimov Evgeny
Аэропорт Хельсинки-Вантаа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, летевший в Санкт-Петербург, совершил посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа рано утром в субботу, 6 июня.
  • После самолет продолжил полет и покинул воздушное пространство Финляндии.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Летевший в Санкт-Петербург самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки рано утром в субботу, спустя некоторое время он продолжил свой рейс и покинул Финляндию, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на береговую охрану Финского залива.
"Самолет, летевший в Санкт-Петербург, рано утром в субботу, 6 июня, совершил посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа... Утром самолет продолжил полет и, по данным береговой охраны, покинул воздушное пространство Финляндии", - говорится в сообщении Yle.
Телерадиокомпания не уточняет, какой именно авиакомпании принадлежал данный рейс.
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