Как понизить утренний уровень сахара в крови

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Люди, регулярно измеряющие уровень сахара в крови, иногда замечают, что утром, до еды, его уровень может быть необычайно высоким.

Почему так происходит? Как с этим бороться?

Многое зависит от ужина

По мнению врача-эксперта Екатерины Кашух, гипергликемия возникает из-за неправильного питания. Если утром уровень сахара выходит за пределы нормы, стоит вспомнить, какие продукты были на ужин.

"Дело в том, что на усвоение белков и жиров тратится больше времени, чем на углеводы, поэтому их избыток организм заметит только через несколько часов, как раз к утреннему замеру", — утверждает специалист.

Однако большое значение имеет и время приема пищи, к такому выводу пришли исследователи Университета Каталонии. Ученые проанализировали данные 33 мужчин и женщин в возрасте 50-75 лет с избыточным весом и преддиабетом. Результаты показали: чем позже и чем более углеводным был ужин, тем выше уровень сахара утром.

"Рекомендации по питанию для людей с преддиабетом должны учитывать не только количество углеводов, но и время приема пищи, а также индивидуальные особенности организма. Это поможет предотвратить развитие диабета", — отметила автор исследования Диана Диас-Риццоло.

Феномен утренней зари

Бывает, что уровень сахара повышается из-за особенностей работы эндокринной системы и зависит больше от времени суток, чем от питания. Эндокринологи выделяют два таких состояния — "феномен утренней зари" и "феномен Сомоджи".

Феномен утренней зари — это состояние, когда в утренние часы уровень сахара резко повышается. Происходит это потому, что ночью инсулин, который регулирует уровень глюкозы, вырабатывается минимально. При сахарном диабете же выработка инсулина нарушена или отсутствует совсем.

При этом печень вырабатывает даже больше глюкозы, чем печень здоровых людей. Из-за этого уровень глюкозы в крови стремительно растет. Обычно это происходит в предрассветные часы, примерно с трех до восьми часов утра.

"Справиться с феноменом помогает корректировка диеты или дозы лекарств — и то, и другое лучше обсудить с лечащим врачом", — предупредила Екатерина Кашух.

Феномен Сомоджи

Состояние, когда накануне вечером сахар был понижен, а к утру подскакивает, называется феноменом Сомоджи или "рикошетной гипергликемией".

У людей с сахарным диабетом феномен Сомоджи может развиться как из-за нарушения диеты, так и из-за неверно подобранной схемы приема лекарственных препаратов. Иногда феномен Сомоджи могут путать с феноменом утренней зари.

"Чтобы разделить эти два состояния, следует провести замеры сахара в течение суток. При рикошетной гипергликемии вечером сахар в крови понижен (слегка или значительно), утром сильно повышен, а днем, как правило, в норме", — рассказывает Кашух.

Врач подчеркнула, что у людей с сахарным диабетом феномен Сомоджи может начаться после употребления спиртосодержащих напитков и при интенсивных физических нагрузках.

Стресс и плохой сон

Стресс является естественной реакцией организма, позволяющей адаптироваться к внешним нагрузкам. Однако при хроническом воздействии стрессовых факторов активируются основные эндокринные центры — гипоталамус, гипофиз и надпочечники.

Это сопровождается повышенной секрецией кортизола и катехоламинов. Такие гормоны стимулируют выброс глюкозы печенью и уменьшают чувствительность тканей к инсулину.

Постоянная гиперсекреция кортизола может способствовать повышению уровня глюкозы крови, а недосып формирует гормональный дисбаланс и стимулирует переедание. Со временем это существенно повышает риск возникновения сахарного диабета 2-го типа.

Недостаточная доза лекарств

Неправильно подобранная дозировка медикаментов может привести к утренней гипергликемии. Важно регулярно корректировать дозы в зависимости от уровня глюкозы в крови.

Также очень важно соблюдать технику инъекций. Инсулин необходимо вводить подкожно, в слой жировой клетчатки. Если попасть в мышцу или сосуд, организм получит не всю нужную дозу лекарства.