Сафонов поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос" на премии МУЗ-ТВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису на сцене премии МУЗ-ТВ.
- 19-летняя Мирра Андреева выиграла турнир Большого шлема, обыграв в финале Майю Хвалиньскую из Польши со счетом 6:3, 6:2.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Пари-Сен-Жермен" Матвей Сафонов поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису на сцене премии МУЗ-ТВ.
Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).