Сафонов поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос" на премии МУЗ-ТВ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Пари-Сен-Жермен" Матвей Сафонов поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису на сцене премии МУЗ-ТВ.