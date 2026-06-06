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Яна Рудковская рассказала, как упала в обморок во время премии МУЗ-ТВ - РИА Новости, 06.06.2026
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Шоубиз
 
22:20 06.06.2026 (обновлено: 22:21 06.06.2026)
Яна Рудковская рассказала, как упала в обморок во время премии МУЗ-ТВ

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как упала в обморок во время премии МУЗ-ТВ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЯна Рудковская
Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Яна Рудковская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продюсер Яна Рудковская потеряла сознание во время премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».
  • Певец Дима Билан успел ее поймать, что позволило избежать травм при падении.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что потеряла сознание во время премии "МУЗ-ТВ 2026. Движение", однако находившийся рядом певец Дима Билан успел ее поймать.
"Душно было очень, но Дима (Билан - ред.) словил меня", - сказала она журналистам.
По словам продюсера, причиной произошедшего стала сильная духота в помещении.
Рудковская отметила, что инцидент обошелся без серьезных последствий, а помощь Билана позволила избежать травм при падении.
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