Яна Рудковская рассказала, как упала в обморок во время премии МУЗ-ТВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продюсер Яна Рудковская потеряла сознание во время премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».
- Певец Дима Билан успел ее поймать, что позволило избежать травм при падении.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что потеряла сознание во время премии "МУЗ-ТВ 2026. Движение", однако находившийся рядом певец Дима Билан успел ее поймать.
"Душно было очень, но Дима (Билан - ред.) словил меня", - сказала она журналистам.
По словам продюсера, причиной произошедшего стала сильная духота в помещении.
Рудковская отметила, что инцидент обошелся без серьезных последствий, а помощь Билана позволила избежать травм при падении.