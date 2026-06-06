На Бали задержали россиянку с чемоданом гашиша из Таиланда

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданка России Кира Кочеткова задержана на Бали по делу о контрабанде 7,8 килограмма гашиша из Таиланда.

В случае признания вины россиянам может грозить суровое наказание вплоть до смертной казни в соответствии с законодательством Индонезии.

ДЖАКАРТА, 6 июн — РИА Новости. Гражданка России, задержанная по делу о контрабанде наркотиков на индонезийском острове Бали, перевозила 7,8 килограмма гашиша, доставленного из Таиланда, сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками ( Гражданка России, задержанная по делу о контрабанде наркотиков на индонезийском острове Бали, перевозила 7,8 килограмма гашиша, доставленного из Таиланда, сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками ( BNN ).

По данным ведомства, 51-летняя россиянка Кира Кочеткова прибыла в Индонезию с чемоданом, в котором находился гашиш, предназначенный для дальнейшего распространения на Бали

"Поступила информация о чемодане с наркотиком типа гашиш из Таиланда , следовавшем в Джакарту . Этот чемодан перевозила пассажирка по инициалам KK для дальнейшего распространения на Бали", — заявил глава BNN комиссар полиции Суюди Арио Сето.

После получения информации от таможенной службы международного аэропорта Сукарно-Хатта сотрудники BNN совместно с таможней провели операцию контролируемой поставки, отслеживая перемещение подозреваемой от Джакарты до Бали.

По данным следствия, после прибытия в Индонезию россиянка направилась на Бали на арендованном автомобиле. На острове ее встретил другой гражданин России — 39-летний Сергей Хлебущев, который также проходит по делу в качестве подозреваемого.

Силовики установили наблюдение за автомобилем и проследовали за подозреваемыми до округа Бангли в центральной части острова. Там, по версии следствия, Хлебущев высадил Кочеткову вместе с чемоданом, в котором находились наркотики, после чего попытался скрыться.

"Группа немедленно начала преследование и задержала подозреваемого на дороге в деревне Чинганг", — сообщил глава BNN.