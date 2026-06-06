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На Бали задержали россиянку с чемоданом гашиша из Таиланда - РИА Новости, 06.06.2026
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15:51 06.06.2026
На Бали задержали россиянку с чемоданом гашиша из Таиланда

BNN: россиянку с чемоданом гашиша из Таиланда задержали на Бали

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка России Кира Кочеткова задержана на Бали по делу о контрабанде 7,8 килограмма гашиша из Таиланда.
  • В случае признания вины россиянам может грозить суровое наказание вплоть до смертной казни в соответствии с законодательством Индонезии.
ДЖАКАРТА, 6 июн — РИА Новости. Гражданка России, задержанная по делу о контрабанде наркотиков на индонезийском острове Бали, перевозила 7,8 килограмма гашиша, доставленного из Таиланда, сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN).
По данным ведомства, 51-летняя россиянка Кира Кочеткова прибыла в Индонезию с чемоданом, в котором находился гашиш, предназначенный для дальнейшего распространения на Бали.
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"Поступила информация о чемодане с наркотиком типа гашиш из Таиланда, следовавшем в Джакарту. Этот чемодан перевозила пассажирка по инициалам KK для дальнейшего распространения на Бали", — заявил глава BNN комиссар полиции Суюди Арио Сето.
После получения информации от таможенной службы международного аэропорта Сукарно-Хатта сотрудники BNN совместно с таможней провели операцию контролируемой поставки, отслеживая перемещение подозреваемой от Джакарты до Бали.
По данным следствия, после прибытия в Индонезию россиянка направилась на Бали на арендованном автомобиле. На острове ее встретил другой гражданин России — 39-летний Сергей Хлебущев, который также проходит по делу в качестве подозреваемого.
Силовики установили наблюдение за автомобилем и проследовали за подозреваемыми до округа Бангли в центральной части острова. Там, по версии следствия, Хлебущев высадил Кочеткову вместе с чемоданом, в котором находились наркотики, после чего попытался скрыться.
"Группа немедленно начала преследование и задержала подозреваемого на дороге в деревне Чинганг", — сообщил глава BNN.
В случае признания вины россиянам может грозить суровое наказание вплоть до смертной казни в соответствии с законодательством Индонезии.
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