Россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская гражданка Мария Таякина возвращается на родину из Мексики после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи.

Все необходимые документы для вылета в Россию Марии Таякиной были вручены 5 июня 2026 года, вылет запланирован на 6 июня, а прилет в Россию — на 7 июня.

Консульский отдел посольства России в Мексике активно поддерживал контакты с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родственниками россиянки.

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Российская гражданка Мария Таякина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации в Мексике, возвращается на родину после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Мехико.

"Пятого июня 2026 года ей были вручены все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию . Ее прилет на родину запланирован на 7 июня", — рассказал руководитель консульского отдела посольства России в Мексике Яков Федоров.

Посольство взяло в работу вопрос в 2024 году, как только получило обращение от матери Марии об исчезновении ее дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. Федоров после этого лично выезжал на север страны для поисков россиянки. По его словам, на момент обнаружения женщина не имела постоянного места проживания.

"Я оказал ей необходимую поддержку, помог с питанием, сообщил о том, что ее разыскивают мать и сын, а также предложил содействие в возвращении в Санкт-Петербург", — сказал руководитель консульского отдела.

После этого российское посольство, по его словам, продолжило работу по делу, поддерживая контакты с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родственниками женщины.