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Россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков - РИА Новости, 06.06.2026
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07:58 06.06.2026 (обновлено: 15:37 06.06.2026)
Россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков

Россиянка Таякина 7 июня вернется из Мексики после двух лет ее поисков

© Фото : Консульский отдел Посольства России в МексикеМария Таякина
Мария Таякина - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Консульский отдел Посольства России в Мексике
Мария Таякина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская гражданка Мария Таякина возвращается на родину из Мексики после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи.
  • Все необходимые документы для вылета в Россию Марии Таякиной были вручены 5 июня 2026 года, вылет запланирован на 6 июня, а прилет в Россию — на 7 июня.
  • Консульский отдел посольства России в Мексике активно поддерживал контакты с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родственниками россиянки.
МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Российская гражданка Мария Таякина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации в Мексике, возвращается на родину после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Мехико.
"Пятого июня 2026 года ей были вручены все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию. Ее прилет на родину запланирован на 7 июня", — рассказал руководитель консульского отдела посольства России в Мексике Яков Федоров.
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Посольство взяло в работу вопрос в 2024 году, как только получило обращение от матери Марии об исчезновении ее дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. Федоров после этого лично выезжал на север страны для поисков россиянки. По его словам, на момент обнаружения женщина не имела постоянного места проживания.
"Я оказал ей необходимую поддержку, помог с питанием, сообщил о том, что ее разыскивают мать и сын, а также предложил содействие в возвращении в Санкт-Петербург", — сказал руководитель консульского отдела.
После этого российское посольство, по его словам, продолжило работу по делу, поддерживая контакты с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родственниками женщины.
Спустя почти два года при содействии российских соотечественников и граждан Мексики, россиянке была оказана необходимая медицинская и гуманитарная помощь.
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