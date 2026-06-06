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В Кремле оценили перспективы восстановления отношений с США - РИА Новости, 06.06.2026
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07:57 06.06.2026 (обновлено: 09:50 06.06.2026)
В Кремле оценили перспективы восстановления отношений с США

Песков: РФ ответит взаимностью, когда США будут готовы восстановить отношения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва ответит взаимностью на готовность Вашингтона восстановить отношения, заявил Песков.
  • По его словам, США увязывают развитие экономических связей с урегулированием на Украине.
  • Россия считает такой подход ошибочным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Москва пойдет навстречу, когда Вашингтон будет готов восстановить отношения, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
«

"По мере того как американцы уже будут готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью", — сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.

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Песков отметил, что США увязывают развитие экономических связей с урегулированием на Украине, но Россия такой подход считает ошибочным.
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"Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят", — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, Москва в этом вопросе терпелива. В то же время Кремль приветствует готовность США помогать в урегулировании конфликта вокруг Украины, добавил Песков.
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Накануне палата представителей одобрила законопроект о санкциях против России. Он позволяет главе Белого дома оценивать ситуацию в отношениях Москвы и Киева и принимать ограничительные меры. Для вступления в силу документ должен одобрить сенат.
О работе США над новыми ограничениями объявил в среду госсекретарь Марко Рубио. По его словам, политика санкционного давления сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что определенная часть американского сообщества хочет помешать бизнесменам вести дела с Москвой.
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