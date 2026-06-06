Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага от партии "АдГ" Штеффен Котре считает логичным сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере, так как ее технологии в этой области являются одними из ведущих в мире.

В Германии и Европе все чаще звучат призывы вернуться к атомной энергетике, а решения об отказе от нее считают ошибкой.

По мнению Котре, ФРГ придется приглашать специалистов со всего мира для восстановления своих ядерных технологий, так как страна утратила собственную технологическую базу и компетенции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере было бы логичным, так как технологии РФ в этой сфере одни из ведущих в мире, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

"Российские ядерные технологии являются одними из ведущих в мире. Поэтому меня бы не удивило, если бы мы сотрудничали с Россией и в этой области. Как именно это будет выглядеть на практике и кто будет заниматься восстановлением ядерных технологий в Германии, я сейчас сказать не могу", - заявил Котре на полях ПМЭФ.

Он добавил при этом, что совершенно очевидно, что ФРГ придется приглашать к себе специалистов со всего мира, поскольку страна "из-за своей наивности и идеологического подхода" разрушила собственную технологическую базу и утратила собственные знания и компетенции.