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Депутат АдГ назвал сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере логичным - РИА Новости, 06.06.2026
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08:26 06.06.2026
Депутат АдГ назвал сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере логичным

Депутат Котре: сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере было бы логичным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре
Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "АдГ" Штеффен Котре считает логичным сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере, так как ее технологии в этой области являются одними из ведущих в мире.
  • В Германии и Европе все чаще звучат призывы вернуться к атомной энергетике, а решения об отказе от нее считают ошибкой.
  • По мнению Котре, ФРГ придется приглашать специалистов со всего мира для восстановления своих ядерных технологий, так как страна утратила собственную технологическую базу и компетенции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество ФРГ с Россией в ядерной сфере было бы логичным, так как технологии РФ в этой сфере одни из ведущих в мире, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
В Германии и в Европе все чаще звучат призывы вернуться к атомной энергетике, а решения об отказе от нее считают ошибкой. В ФРГ наиболее активно за это выступает АдГ. В свою очередь канцлер Фридрих Мерц называл процесс необратимым, хоть и изначально неверным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.
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"Российские ядерные технологии являются одними из ведущих в мире. Поэтому меня бы не удивило, если бы мы сотрудничали с Россией и в этой области. Как именно это будет выглядеть на практике и кто будет заниматься восстановлением ядерных технологий в Германии, я сейчас сказать не могу", - заявил Котре на полях ПМЭФ.
Он добавил при этом, что совершенно очевидно, что ФРГ придется приглашать к себе специалистов со всего мира, поскольку страна "из-за своей наивности и идеологического подхода" разрушила собственную технологическую базу и утратила собственные знания и компетенции.
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