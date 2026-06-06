Рособрнадзор прокомментировал жалобы на опечатку в задании ЕГЭ по русскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Информация об опечатке в слове "позвала" в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).

Обращения о подозрении на некорректную формулировку задания в одном из вариантов КИМ ЕГЭ переданы в ФИПИ, который проводит детальный анализ.

Рособрнадзор проанализирует ответы участников и статистику выполнения указанных заданий, и в случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Информация об опечатке в слове "позвала" в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), сообщается в официальном канале Рособрнадзора на платформе " Информация об опечатке в слове "позвала" в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), сообщается в официальном канале Рособрнадзора на платформе " Mакс ".

"Информация об опечатке в слове "позвала" в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре.

В слове "позвала" указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания.

Кроме того, обращения о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Федеральный институт педагогических измерений, который проводит детальный анализ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время идет штатная обработка результатов экзаменов.

"При обработке результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников", - следует из сообщения.

Отмечается, что Рособрнадзор внимательно анализирует все поступающие замечания, касающиеся содержания КИМ ЕГЭ. Итоги проведенного анализа всегда учитываются при проведении централизованной обработки результатов экзаменов на федеральном уровне.