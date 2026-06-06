Рособрнадзор прокомментировал жалобы на опечатку в задании ЕГЭ по русскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информация об опечатке в слове "позвала" в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).
- Обращения о подозрении на некорректную формулировку задания в одном из вариантов КИМ ЕГЭ переданы в ФИПИ, который проводит детальный анализ.
- Рособрнадзор проанализирует ответы участников и статистику выполнения указанных заданий, и в случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Информация об опечатке в слове "позвала" в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), сообщается в официальном канале Рособрнадзора на платформе "Mакс".
"Информация об опечатке в слове "позвала" в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре.
В слове "позвала" указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания.
Кроме того, обращения о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Федеральный институт педагогических измерений, который проводит детальный анализ.
В ведомстве отметили, что в настоящее время идет штатная обработка результатов экзаменов.
"При обработке результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников", - следует из сообщения.
Отмечается, что Рособрнадзор внимательно анализирует все поступающие замечания, касающиеся содержания КИМ ЕГЭ. Итоги проведенного анализа всегда учитываются при проведении централизованной обработки результатов экзаменов на федеральном уровне.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. ЕГЭ по русскому языку прошел 4 июня.