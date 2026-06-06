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В Якутии пропал трехлетний ребенок - РИА Новости, 06.06.2026
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19:51 06.06.2026
В Якутии пропал трехлетний ребенок

В селе Арылах в Якутии пропал трехлетний ребенок

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид Якутия
Вид Якутия - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Арылах в Республике Саха (Якутия) пропал трехлетний ребенок.
  • Поисками ребенка занимаются жители села, используется одна моторная лодка, происшествие находится на контроле Службы спасения.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Трехлетний ребёнок пропал в селе Арылах в Республике Саха (Якутия), сообщает Служба спасения Республики.
"Сегодня, 6 июня, в 17.14 минут в ЕДДС по Мирнинскому району поступило сообщение, что в с. Арылах пропал трехлетний ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребёнок находился во дворе с родителем, в какой-то момент остался без присмотра и ушел со двора. Следы ведут к реке Ботуобуйа.
В настоящий момент все жители села подключены к поискам ребенка, используется одна моторная лодка.
Происшествие находится на контроле Службы спасения.
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ПроисшествияМирнинский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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