В Якутии пропал трехлетний ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Арылах в Республике Саха (Якутия) пропал трехлетний ребенок.
- Поисками ребенка занимаются жители села, используется одна моторная лодка, происшествие находится на контроле Службы спасения.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Трехлетний ребёнок пропал в селе Арылах в Республике Саха (Якутия), сообщает Служба спасения Республики.
"Сегодня, 6 июня, в 17.14 минут в ЕДДС по Мирнинскому району поступило сообщение, что в с. Арылах пропал трехлетний ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребёнок находился во дворе с родителем, в какой-то момент остался без присмотра и ушел со двора. Следы ведут к реке Ботуобуйа.
В настоящий момент все жители села подключены к поискам ребенка, используется одна моторная лодка.
Происшествие находится на контроле Службы спасения.
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