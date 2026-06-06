В "Туту" рассказали о гене, отвечающем за желание путешествовать

Краткий пересказ от РИА ИИ Член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец заявил, что у здоровых психологически людей есть ген, который вызывает желание путешествовать.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Человек обладает геном, который отвечает за его желание отправляться в путешествие, рассказал член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец на полях ПМЭФ-2026.

"Мы даже внутри исследуем, у человека есть ген, в принципе, внутри, который, если человек здоровый психологически, его тянет путешествовать, выйти из домашнего региона и посмотреть что-то новое - это факт", - сказал Сивец.

По его словам, сфера туризма будет развиваться, потому что каждый человек хочет увидеть новые места.

"А мы будем делать так, чтобы это было проще", - добавил он.

Сивец подчеркнул, что отрасли нужны новые кадры, которые технически продвинуты.

"Конечно, ждем молодежь, потому что молодежь разговаривают на одном языке", - пояснил он.

Он отметил, что туризм будет становиться технологичным.

"Это про дополненную реальность, про искусственные интеллекты", - добавил эксперт.

Однако он подчеркнул, что несмотря на то, что технологии будут проникать в эту сферу и упрощать ее, искусственный интеллект человека не заменит, но увеличит производительность.