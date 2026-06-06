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В "Туту" рассказали о гене, отвечающем за желание путешествовать - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:16 06.06.2026 (обновлено: 15:44 06.06.2026)
В "Туту" рассказали о гене, отвечающем за желание путешествовать

Сивец: у человека есть ген, отвечающий за желание путешествовать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец заявил, что у здоровых психологически людей есть ген, который вызывает желание путешествовать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Человек обладает геном, который отвечает за его желание отправляться в путешествие, рассказал член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец на полях ПМЭФ-2026.
"Мы даже внутри исследуем, у человека есть ген, в принципе, внутри, который, если человек здоровый психологически, его тянет путешествовать, выйти из домашнего региона и посмотреть что-то новое - это факт", - сказал Сивец.
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По его словам, сфера туризма будет развиваться, потому что каждый человек хочет увидеть новые места.
"А мы будем делать так, чтобы это было проще", - добавил он.
Сивец подчеркнул, что отрасли нужны новые кадры, которые технически продвинуты.
"Конечно, ждем молодежь, потому что молодежь разговаривают на одном языке", - пояснил он.
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Он отметил, что туризм будет становиться технологичным.
"Это про дополненную реальность, про искусственные интеллекты", - добавил эксперт.
Однако он подчеркнул, что несмотря на то, что технологии будут проникать в эту сферу и упрощать ее, искусственный интеллект человека не заменит, но увеличит производительность.
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