После пожара в Ленинградской области эвакуировали более 600 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел пожар, из-за которого была проведена частичная эвакуация жителей.
- Из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, 325 из них находятся в пунктах временного размещения.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Ленинградской области эвакуировали более 600 человек после возгорания, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Пожар вспыхнул в Ломоносовском районе. Четверо пострадавших обратились за медпомощью, одного госпитализировали.
В ПВР жителям предоставили еду и воду, там также дежурят медики. Ситуация находится под контролем, отметил губернатор.
Позднее Дрозденко сообщил, что работы по устранению последствий пожара завершены.