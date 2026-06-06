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После пожара в Ленинградской области эвакуировали более 600 человек - РИА Новости, 06.06.2026
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13:39 06.06.2026 (обновлено: 16:25 06.06.2026)
После пожара в Ленинградской области эвакуировали более 600 человек

Дрозденко: более 600 человек эвакуировали после пожара в Ленинградской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел пожар, из-за которого была проведена частичная эвакуация жителей.
  • Из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, 325 из них находятся в пунктах временного размещения.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Ленинградской области эвакуировали более 600 человек после возгорания, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Пожар вспыхнул в Ломоносовском районе. Четверо пострадавших обратились за медпомощью, одного госпитализировали.
«

"На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам", — написал Дрозденко на платформе "Макс".

В ПВР жителям предоставили еду и воду, там также дежурят медики. Ситуация находится под контролем, отметил губернатор.
Позднее Дрозденко сообщил, что работы по устранению последствий пожара завершены.
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