Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до пяти тысяч квадратов

КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Площадь пожара в Усть-Лабинске Краснодарского края, где после атаки БПЛА ВСУ горит нефтебаза, составляет около 5 тысяч квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает единая дежурная диспетчерская группа района.