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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до пяти тысяч квадратов - РИА Новости, 06.06.2026
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13:34 06.06.2026 (обновлено: 14:29 06.06.2026)
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до пяти тысяч квадратов

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА составила 5 тыс кв метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Усть-Лабинске Краснодарского края после атаки БПЛА ВСУ горит нефтебаза на площади около 5 тысяч квадратных метров.
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Площадь пожара в Усть-Лабинске Краснодарского края, где после атаки БПЛА ВСУ горит нефтебаза, составляет около 5 тысяч квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает единая дежурная диспетчерская группа района.
«

"По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУсть-ЛабинскКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
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