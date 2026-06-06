Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до пяти тысяч квадратов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Усть-Лабинске Краснодарского края после атаки БПЛА ВСУ горит нефтебаза на площади около 5 тысяч квадратных метров.
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Площадь пожара в Усть-Лабинске Краснодарского края, где после атаки БПЛА ВСУ горит нефтебаза, составляет около 5 тысяч квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает единая дежурная диспетчерская группа района.
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"По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.
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