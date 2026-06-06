В Тюменской области ликвидируют пожар на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидируют пожар, который произошел из-за нарушения технологического процесса.
- Пожару присвоен высокий уровень опасности, информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности.
ТЮМЕНЬ, 6 июн – РИА Новости. На Тюменском НПЗ ликвидируют пожар, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
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"Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса", — указано в заявлении.
Пожару присвоен высокий уровень опасности, на месте работают пожарные расчеты.
Инфоцентр также опроверг информацию о том, что причиной ЧП стала атака беспилотников.
Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА ликвидировали
2 июня, 13:29