Потребление воды дата-центрами может удвоиться к 2030 году, заявил Сечин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мировое потребление воды центрами обработки данных (ЦОД) к 2030 году может почти удвоиться, рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.