Потребление воды дата-центрами может удвоиться к 2030 году, заявил Сечин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Сечин заявил, что мировое потребление воды ЦОД к 2030 году может почти удвоиться.
- Центр обработки данных мощностью 100 мегаватт в США потребляет около двух миллионов литров воды в сутки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мировое потребление воды центрами обработки данных (ЦОД) к 2030 году может почти удвоиться, рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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"В США центр обработки данных мощностью 100 мегаватт требует около двух миллионов литров воды в сутки. Это уровень потребления шести с половиной тысяч домохозяйств. К 2030 году потребление воды центрами обработки данных может почти удвоиться", - сказал он, выступая на ПМЭФ с докладом "Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.