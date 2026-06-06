Пляжи Анапы безопасны для отдыха, заявила Попова

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, безопасны и готовы к туристическому сезону.

На 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке пляжей.

В очищении пляжей участвовали ученые Роспотребнадзора и академики РАН.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пляжи Анапы, которые ранее получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется – пляжи Анапы, те, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно", - сказала Попова.

Попова уточнила, что на 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке. Очищение пляжей проводили в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН.

"Мы взаимодействовали со всеми нашими коллегами для того, чтобы дать полноценную характеристику меняющейся ситуации и не допустить никакого риска для здоровья, который мог бы остаться", - подчеркнула она.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения получило ущерб черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.