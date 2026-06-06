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Пляжи Анапы безопасны для отдыха, заявила Попова - РИА Новости, 06.06.2026
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Пляжи Анапы безопасны для отдыха, заявила Попова

Попова: пляжи Анапы безопасны для отдыха

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, безопасны и готовы к туристическому сезону.
  • На 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке пляжей.
  • В очищении пляжей участвовали ученые Роспотребнадзора и академики РАН.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пляжи Анапы, которые ранее получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется – пляжи Анапы, те, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно", - сказала Попова.
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Попова уточнила, что на 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке. Очищение пляжей проводили в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН.
"Мы взаимодействовали со всеми нашими коллегами для того, чтобы дать полноценную характеристику меняющейся ситуации и не допустить никакого риска для здоровья, который мог бы остаться", - подчеркнула она.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения получило ущерб черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026АнапаКерченский проливКраснодарский крайАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наук
 
 
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