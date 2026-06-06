Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в части Полтавской области.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".
"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Полтавской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18