В Москве на следующей неделе ожидается 30-градусная жара

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"В начале следующей недели может быть даже плюс 24 - плюс 29 градусов. То есть мы потихонечку, за счет того, что вынос идет с юга и юга-запада, мы потихонечку будем подбираться к 30-градусной отметке по температуре... После 10-дневного периода с отрицательной аномалией мы, наконец-то, купаемся в тепле", - рассказал Шувалов.