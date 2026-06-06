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В Москве на следующей неделе ожидается 30-градусная жара - РИА Новости, 06.06.2026
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17:06 06.06.2026 (обновлено: 17:07 06.06.2026)
В Москве на следующей неделе ожидается 30-градусная жара

Синоптик Шувалов: температура в Москве в начале недели приблизится к 30 градусам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале следующей недели температура воздуха в Москве может подняться до 24–29 градусов тепла.
  • По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, температура будет превышать норму на четыре-пять градусов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве приблизится к 30-градусной отметке в начале следующей недели, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
«
"В начале следующей недели может быть даже плюс 24 - плюс 29 градусов. То есть мы потихонечку, за счет того, что вынос идет с юга и юга-запада, мы потихонечку будем подбираться к 30-градусной отметке по температуре... После 10-дневного периода с отрицательной аномалией мы, наконец-то, купаемся в тепле", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что температурная аномалия уже превышает норму на один градус, а в дальнейшем будет превышать на четыре-пять градусов.
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