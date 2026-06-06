В Петербурге отменили угрозу БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угрозу БПЛА на территории Санкт-Петербурга отменили.
- Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке БПЛА на город.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Угроза БПЛА отменена в Петербурге, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе "Макс".
"Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В субботу губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что город подвергся масштабной атаке БПЛА.
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22 июня 2022, 17:18