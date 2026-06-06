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В Петербурге отменили угрозу БПЛА - РИА Новости, 06.06.2026
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В Петербурге отменили угрозу БПЛА

В Петербурге отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угрозу БПЛА на территории Санкт-Петербурга отменили.
  • Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке БПЛА на город.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Угроза БПЛА отменена в Петербурге, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе "Макс".
"Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В субботу губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что город подвергся масштабной атаке БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургАлександр БегловБезопасность
 
 
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