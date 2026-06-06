В Пекине в педагогическом университете отметили День русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Столичном педагогическом университете в Пекине отметили день русского языка и 227-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина.

В мероприятии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, руководитель РКЦ в Пекине Татьяна Уржумцева.

Посол России подчеркнул значение Пушкина для понимания России и создания современного русского языка.

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. День русского языка и 227-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в субботу отметили в Столичном педагогическом университете в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.

Китае Участие в мероприятии приняли посол России Игорь Моргулов , который возложил цветы к установленному на территории университета памятнику Пушкина , руководитель РКЦ в Пекине Татьяна Уржумцева, секретарь парткома Столичного педагогического университета Цао Вэньцзюнь, российские дипломаты, профессора и преподаватели Столичного педагогического университета, китайские студенты и школьники.

"Отрадно, что в дружественном Китае есть немало поклонников великого русского поэта, тех, кто с любовью и уважением относится к его литературному наследию", - заявил Могулов.

Он подчеркнул, что любить Пушкина - это значит любить и понимать Россию, заглядывать в самые сокровенные уголки русской души.

Дипломат отметил, что именно Пушкин соединил элементы народного говора, старославянской лексики и иностранных заимствований и создал единый, живой, могучий русский язык таким, каким мы его знаем сегодня.

Мероприятие по случаю Дня русского языка проводится в Столичном педагогическом университете ежегодно, здесь традиционно звучат стихи и музыкальные произведения, и таким образом, по словам организаторов, участники чтят память и выражают глубокое уважение к великом поэту.