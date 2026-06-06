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В Пекине в педагогическом университете отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2026
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10:30 06.06.2026
В Пекине в педагогическом университете отметили День русского языка

В Пекине в столичном педагогическом университете отметили День русского языка

© Фото : Посольство России в Китае/TelegramМероприятие ко Дню русского языка на территории Пекинского педагогического университета
Мероприятие ко Дню русского языка на территории Пекинского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Посольство России в Китае/Telegram
Мероприятие ко Дню русского языка на территории Пекинского педагогического университета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Столичном педагогическом университете в Пекине отметили день русского языка и 227-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина.
  • В мероприятии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, руководитель РКЦ в Пекине Татьяна Уржумцева.
  • Посол России подчеркнул значение Пушкина для понимания России и создания современного русского языка.
ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. День русского языка и 227-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в субботу отметили в Столичном педагогическом университете в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в мероприятии приняли посол России в Китае Игорь Моргулов, который возложил цветы к установленному на территории университета памятнику Пушкина, руководитель РКЦ в Пекине Татьяна Уржумцева, секретарь парткома Столичного педагогического университета Цао Вэньцзюнь, российские дипломаты, профессора и преподаватели Столичного педагогического университета, китайские студенты и школьники.
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"Отрадно, что в дружественном Китае есть немало поклонников великого русского поэта, тех, кто с любовью и уважением относится к его литературному наследию", - заявил Могулов.
Он подчеркнул, что любить Пушкина - это значит любить и понимать Россию, заглядывать в самые сокровенные уголки русской души.
Дипломат отметил, что именно Пушкин соединил элементы народного говора, старославянской лексики и иностранных заимствований и создал единый, живой, могучий русский язык таким, каким мы его знаем сегодня.
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Мероприятие по случаю Дня русского языка проводится в Столичном педагогическом университете ежегодно, здесь традиционно звучат стихи и музыкальные произведения, и таким образом, по словам организаторов, участники чтят память и выражают глубокое уважение к великом поэту.
Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о его проведении как дня, посвященного одному из официальных языков ООН, было принято Всемирной организацией 20 февраля 2010 года.
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