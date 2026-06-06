Патриарх Кирилл рассказал, в чем проявляется патриотизм священников

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл заявил, что патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа.

По словам патриарха, духовенство должно способствовать укреплению православной веры в России и в Западной Европе.

Патриарх отметил особую роль духовенства Калининградской митрополии в укреплении православия в регионе.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде.

"Быть патриотом — не означает быть квасным патриотом; быть патриотом — значит любить свою Родину, заботиться о ее благополучии. И мы как священники должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской православной церкви

По его словам, огромное количество усилий сейчас "направляется на подрыв цивилизационного кода России , который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа".

"Мы обязаны своей жизнью, своим служением воздействовать на сознание нашего народа так, чтобы в первую очередь укреплялась вера православная. А через укрепление веры в такое сложное время, когда христианство оттесняется на периферию общественной жизни в так называемых просвещенных странах, мы должны способствовать укреплению христианской веры в том числе и там, в Западной Европе , где сегодня христианская вера подвергается опасностям в наибольшей степени", - сказал патриарх Кирилл.

Он призвал духовенство всегда помнить о Родине, "любить ее, защищать ее так, как только можем".

"В контексте этой защиты мы должны заботиться о том, чтобы не хулилось имя нашей Церкви, чтобы мы имели возможность ответить недоброжелателям (к сожалению, их достаточно много), которые видят в Русской православной церкви тормоз цивилизационного развития, направленный на противодействие утверждению тех "ценностей", которые провозглашает Западный мир", - заявил патриарх Кирилл.

Он также отметил особую роль духовенства Калининградской митрополии в укреплении православия в регионе.