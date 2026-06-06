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Патриарх Кирилл рассказал, в чем проявляется патриотизм священников - РИА Новости, 06.06.2026
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Религия
 
21:58 06.06.2026
Патриарх Кирилл рассказал, в чем проявляется патриотизм священников

Патриарх Кирилл: патриотизм священников проявляется в заботе о духовности народа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл заявил, что патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа.
  • По словам патриарха, духовенство должно способствовать укреплению православной веры в России и в Западной Европе.
  • Патриарх отметил особую роль духовенства Калининградской митрополии в укреплении православия в регионе.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде.
"Быть патриотом — не означает быть квасным патриотом; быть патриотом — значит любить свою Родину, заботиться о ее благополучии. И мы как священники должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской православной церкви.
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По его словам, огромное количество усилий сейчас "направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа".
"Мы обязаны своей жизнью, своим служением воздействовать на сознание нашего народа так, чтобы в первую очередь укреплялась вера православная. А через укрепление веры в такое сложное время, когда христианство оттесняется на периферию общественной жизни в так называемых просвещенных странах, мы должны способствовать укреплению христианской веры в том числе и там, в Западной Европе, где сегодня христианская вера подвергается опасностям в наибольшей степени", - сказал патриарх Кирилл.
Он призвал духовенство всегда помнить о Родине, "любить ее, защищать ее так, как только можем".
"В контексте этой защиты мы должны заботиться о том, чтобы не хулилось имя нашей Церкви, чтобы мы имели возможность ответить недоброжелателям (к сожалению, их достаточно много), которые видят в Русской православной церкви тормоз цивилизационного развития, направленный на противодействие утверждению тех "ценностей", которые провозглашает Западный мир", - заявил патриарх Кирилл.
Он также отметил особую роль духовенства Калининградской митрополии в укреплении православия в регионе.
"Вы — пограничный отряд Русской православной церкви. Поэтому на вас особая ответственность: служа церкви, служить и своему народу, и своему Отечеству, укрепляя духовные силы народа... Верю, что священнослужители, которые несут свое служение в этом самом западном уголке России, будут делать все для того, чтобы в этом месте укреплялась вера православная и чтобы Калининградская область была примером для тех, кто живет еще западнее нее", - заключил предстоятель.
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РелигияРоссияКалининградЗападная ЕвропаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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