Краткий пересказ от РИА ИИ По заявлению военно-политического аналитика Александра Тиханского, премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за низкого рейтинга своей партии стал уничтожать политическую конкуренцию, лишая граждан права выбирать будущее страны.

Эксперт опасается, что действия Пашиняна по снятию с выборов крупнейших оппозиционных сил и давление на оппозицию могут привести к необратимым последствиям для демократических институтов Армении и ее имиджа на международной арене.

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян из-за низкого рейтинга его партии стал уничтожать политическую конкуренцию, лишая граждан права выбирать будущее страны, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, " Процветающая Армения " - 6%, "Крылья единства" - 5%.

"Приближение выборов, по всей видимости, принесло осознание возможного поражения, что, судя по поступающей информации, спровоцировало беспрецедентные шаги. Принято решение снять с выборов две крупнейшие оппозиционные силы: партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и движение Самвела Карапетяна "Сильная Армения", - сказал эксперт.

Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна , партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.

По словам Тиханского, если эти действия получат разрешение ЦИК Армении, то это будет означать переход от уже привычного абсолютного беспредела к новой фазе давления на оппозицию.

"До этого момента мы наблюдали систематические аресты и засуживание армянских граждан, отъем собственности, гонения на Армянскую апостольскую церковь и массовые нарушения прав и свобод. Теперь же, по всей видимости, власти намерены лишить граждан Армении фундаментального права выбора будущего своей страны, фактически уничтожая политическую конкуренцию", - полагает эксперт.

"Такие действия могут привести к необратимым последствиям для демократических институтов Армении и её имиджа на международной арене, даже среди европейских союзников", - подчеркнул он.

По мнению собеседника агентства, это демонстрирует, что опасения Пашиняна по поводу исхода выборов перевесили соображения о политических, правовых и репутационных издержках, ведь недопуск ключевых игроков лишает выборы легитимности.

Определенный оптимизм внушает то, что пока армянский ЦИК отклонил требование отстранить от выборов "Сильную Армению", отметил он. Хотя на текущей неделе, продолжил Тиханский, давление и репрессии достигли нового уровня.

"В частности, были задержаны сторонники оппозиционного блока, среди которых - бывшие высокопоставленные чиновники: экс-министр обороны, бывший глава департамента управления госимуществом, министры образования и финансов, заместитель председателя партии "Армения", а также бывший ректор Ереванского государственного университета и экс-мэр столицы", - перечислил он.