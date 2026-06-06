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Предвыборные "фокусы" Пашиняна могут дорого ему стоить, считает Миронов - РИА Новости, 06.06.2026
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20:12 06.06.2026
Предвыборные "фокусы" Пашиняна могут дорого ему стоить, считает Миронов

Миронов: "фокусы" Пашиняна перед выборами могут дорого ему стоить

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов заявил, что действия Никола Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении могут иметь для него серьезные последствия.
  • Он отметил, что в ЕС взялись за Армению и всеми правдами и неправдами тащат ее на алтарь своих меркантильных интересов.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Фокусы" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он пытается провернуть перед парламентскими выборами, могут очень дорого ему стоить, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"В Европейском союзе взялись за Армению и всеми правдами и неправдами тащат ее на алтарь своих меркантильных интересов. Но это очень опасные игры. Армяне - древний и мудрый народ, стремление к независимости и суверенитету у них в крови. Поэтому такие наглые "фокусы", которые перед выборами пытается провернуть Пашинян, могут стоить ему очень дорого", - сказал Миронов.
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"Сейчас у народа Армении есть возможность сформировать власть, которая будет служить ему, а не "друзьям" за рубежом. И те, кого не удалось одурачить за прошедшие годы, готовы сделать свой выбор. Именно этого боится Пашинян и его покровители. Ведь дело не столько в нем, сколько в проекте Запада по превращению Кавказа в новый антироссийский плацдарм", - заключил он.
Выборы в парламент Армении состоятся в воскресенье 7 июня.
По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
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