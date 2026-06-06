Предвыборные "фокусы" Пашиняна могут дорого ему стоить, считает Миронов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Фокусы" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он пытается провернуть перед парламентскими выборами, могут очень дорого ему стоить, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.