Экс-министр обороны Армении раскрыл связи Пашиняна с посольством США в 90-х

Краткий пересказ от РИА ИИ Американское посольство в Армении с 1995 года курировало журналистскую деятельность Никола Пашиняна.

Посольство оказало Никола Пашиняну материальную поддержку при создании газеты «Орагир» в 1997–1998 годах.

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян опубликовал письма, в которых упоминается Пашинян и обсуждаются сложности работы с ним.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американское посольство в Армении с 1995 года курировало журналистскую деятельность действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также обеспечивало финансирование его газеты, заявил экс-министр обороны республики Аршак Карапетян, ссылаясь на данные посольской переписки.

Карапетян опубликовал письма, в которых упоминается Пашинян и обсуждаются сложности работы с ним в качестве "актива" американских спецслужб.

"Сотрудники посольства регулярно контактировали с Николом Пашиняном с 1995 года, курируя и координируя его журналистскую работу... В 1997-1998 годах посольство оказало Николу Пашиняну материальную поддержку при создании им газеты "Орагир", которую посольство периодически использовало как одну из медиа-площадок", - говорится в документах, опубликованных на странице Карапетяна в социальной сети Facebook*.