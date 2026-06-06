Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американское посольство в Армении с 1995 года курировало журналистскую деятельность Никола Пашиняна.
- Посольство оказало Никола Пашиняну материальную поддержку при создании газеты «Орагир» в 1997–1998 годах.
- Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян опубликовал письма, в которых упоминается Пашинян и обсуждаются сложности работы с ним.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американское посольство в Армении с 1995 года курировало журналистскую деятельность действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также обеспечивало финансирование его газеты, заявил экс-министр обороны республики Аршак Карапетян, ссылаясь на данные посольской переписки.
Карапетян опубликовал письма, в которых упоминается Пашинян и обсуждаются сложности работы с ним в качестве "актива" американских спецслужб.
"Сотрудники посольства регулярно контактировали с Николом Пашиняном с 1995 года, курируя и координируя его журналистскую работу... В 1997-1998 годах посольство оказало Николу Пашиняну материальную поддержку при создании им газеты "Орагир", которую посольство периодически использовало как одну из медиа-площадок", - говорится в документах, опубликованных на странице Карапетяна в социальной сети Facebook*.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не видит ничего особенного в поддержке премьера Армении Никола Пашиняна со стороны американского лидера Дональда Трампа.
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