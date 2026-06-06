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Слуцкий: Пашинян готов на беспредельные махинации ради сохранения власти - РИА Новости, 06.06.2026
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14:20 06.06.2026
Слуцкий: Пашинян готов на беспредельные махинации ради сохранения власти

Слуцкий: Пашинян готов идти на беспредельные махинации ради сохранения власти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий заявил, что Никол Пашинян неуверен в своей победе на предстоящих парламентских выборах и готов идти на махинации ради сохранения власти.
  • Выборы в парламент Армении состоятся 7 июня.
  • По данным западных социологов, партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" на предстоящих выборах готовы поддержать менее 37% избирателей, в то время как оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян крайне неуверен в своей победе на предстоящих парламентских выборах и реальной поддержке населения, поэтому готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Выборы в парламент Армении состоятся в воскресенье 7 июня.
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"Пашинян крайне неуверен в своей победе и реальной поддержке населения и готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти. И Европа готова ему в этому потворствовать ради того, чтобы оторвать Армению от России, превратить ее в новый антироссийский плацдарм", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что Пашинян пошел по румынскому сценарию фальсификации выборов, явно подсказанному ему европейскими русофобами.
По мнению Слуцкого, если армянскому премьеру удастся реализовать план по снятию с выборов популярных оппозиционных партий, то итоги голосования будут лишены легитимности.
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"Армянский народ должен решать, кто будет возглавлять его страну, а не брюссельские бюрократы. Иначе Ереван рискует наступить на украинские грабли", - заключил он.
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По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающая Армения". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
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