Краткий пересказ от РИА ИИ Леонид Слуцкий заявил, что Никол Пашинян неуверен в своей победе на предстоящих парламентских выборах и готов идти на махинации ради сохранения власти.

Выборы в парламент Армении состоятся 7 июня.

По данным западных социологов, партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" на предстоящих выборах готовы поддержать менее 37% избирателей, в то время как оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян крайне неуверен в своей победе на предстоящих парламентских выборах и реальной поддержке населения, поэтому готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Выборы в парламент Армении состоятся в воскресенье 7 июня.

Пашинян крайне неуверен в своей победе и реальной поддержке населения и готов идти на беспредельные махинации ради сохранения своей власти. И Европа готова ему в этому потворствовать ради того, чтобы оторвать Армению от России , превратить ее в новый антироссийский плацдарм", - сказал Слуцкий

Парламентарий отметил, что Пашинян пошел по румынскому сценарию фальсификации выборов, явно подсказанному ему европейскими русофобами.

По мнению Слуцкого, если армянскому премьеру удастся реализовать план по снятию с выборов популярных оппозиционных партий, то итоги голосования будут лишены легитимности.

« "Армянский народ должен решать, кто будет возглавлять его страну, а не брюссельские бюрократы. Иначе Ереван рискует наступить на украинские грабли", - заключил он.

По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, " Процветающая Армения " - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.