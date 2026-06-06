В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. На Кубани возник пожар на территории усть-лабинской нефтебазы, сообщает оперштаб региона.

"В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы", — говорится в сообщении .

Из ближайших домов эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. По предварительной информации, никто не пострадал.