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В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза - РИА Новости, 06.06.2026
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10:20 06.06.2026 (обновлено: 12:17 06.06.2026)
В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Усть-Лабинске после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.
  • Из ближайших домов эвакуировали 60 человек, в зданиях повреждено остекление, к тушению пожара привлекли 167 человек и 54 единицы техники.
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. На Кубани возник пожар на территории усть-лабинской нефтебазы, сообщает оперштаб региона.
«

"В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы", — говорится в сообщении.

Из ближайших домов эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. По предварительной информации, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 167 человек и 54 единицы техники.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУсть-ЛабинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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