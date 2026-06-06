В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.
- Из ближайших домов эвакуировали 60 человек, в зданиях повреждено остекление, к тушению пожара привлекли 167 человек и 54 единицы техники.
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. На Кубани возник пожар на территории усть-лабинской нефтебазы, сообщает оперштаб региона.
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"В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы", — говорится в сообщении.
Из ближайших домов эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. По предварительной информации, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 167 человек и 54 единицы техники.
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