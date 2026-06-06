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Социолог рассказал, на сколько сократится население Украины через 25 лет - РИА Новости, 06.06.2026
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06:34 06.06.2026
Социолог рассказал, на сколько сократится население Украины через 25 лет

Сущий: население Украины через 25 лет может сократиться до 20 миллионов человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Флаг и герб Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К началу 2050-х годов население Украины может сократиться до диапазона 20–24 миллиона человек, говорится в статье Сергея Сущего.
  • Население Украины с начала 2022 года к началу 2027 года сократится почти на треть — с 37,6 до 25,7 миллиона человек.
  • У современной Украины практически отсутствуют возможности для ощутимого замедления депопуляционного тренда.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Современная Украина не способна остановить депопуляционный тренд, и к началу 2050-х годов ее население может сократиться до диапазона 20–24 миллиона человек, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Как стало известно по расчетам Сущего 1 июня, население Украины с начала 2022 года к началу 2027 года сократится почти на треть - с 37,6 до 25,7 миллиона человек, а общие естественные потери населения за 2027–2052 годы составят 5,2–7,1 миллиона человек.
"У современной Украины практически отсутствуют возможности для ощутимого замедления депопуляционного тренда, не говоря уже о его остановке... будет предельно сложно удержаться даже на уровне 25 миллионов человек, и в начале 2050-х годов численность ее населения с большой вероятностью будет располагаться в диапазоне 20–24 миллионов человек", – говорится в статье.
По словам Сущего, у Украины не так много возможностей и для возвращения к демографическому потенциалу в 30 миллионов человек.
Кроме того, он опроверг прогнозы, предполагающие быстрое сокращение населения до 10–15 миллионов человек, поскольку даже при реализации негативного сценария (вероятность которого близка к нулю) ее население опустится ниже 20-миллионной отметки только во второй половине 2040-х годов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
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