Нагорный прошел 60 метров на руках на шоу-забеге в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный преодолел дистанцию 60 метров на руках в ходе шоу-забега на Никольской улице в Москве.
- Первым финишировал Артур Далалоян (15,27 секунды), вторым — Андрей Тихонов (19,85 секунды), Нагорный преодолел дистанцию за 49,52 секунды.
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что преодолел дистанцию 60 метров на руках в ходе шоу-забега на Никольской улице в Москве.
Шоу-забеги проходят в субботу. Нагорный принял участие в забеге на 60 метров вместе с гимнастом Артуром Далалояном и бывшим футболистом сборной России Андреем Тихоновым. Первым финишировал Далалоян (15,27 секунды), вторым - Тихонов (19,85 секунды). Нагорный преодолел дистанцию на руках за 49,52 секунды.
"Мы думали, как можно пройти эту дистанцию - с кувырками, как-то еще. Я решил пройти ее на руках. Это было очень сложно", - сказал Нагорный после забега.
Состязания на Никольской улице проходят в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами.