Нагорный прошел 60 метров на руках на шоу-забеге в Москве

МОСКВА, 6 июня - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что преодолел дистанцию 60 метров на руках в ходе шоу-забега на Никольской улице в Москве.

Состязания на Никольской улице проходят в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами.