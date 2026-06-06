МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк ПСБ формирует устойчивую модель финансового поведения молодежи, сообщила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.

Она выступила на сессии "От карманных денег до первого капитала: трансформация подходов к финансовой грамотности молодежи" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По мнению Мямлиной, ключевая проблема молодого поколения в том, что оно учится обращаться с деньгами не только через семейный бюджет, но и через агрессивную цифровую среду. Приложения, подписки, инвестплатформы становятся частью жизни раньше, чем появляется собственный доход.

Эти факторы приводят к слабой культуре финансового планирования, недооценке рисков и неспособности обеспечить финансовую безопасность. Вместе с тем, подчеркнула Мямлина, именно молодые люди сегодня формируют общий рост финансовой грамотности в стране: они быстрее осваивают новые цифровые инструменты и легче принимают новые модели поведения.

"Среди клиентов ПСБ 18-22 лет накопительные счета используют заметно чаще, чем кредитные продукты. Это говорит о запросе на накопления и финансовую устойчивость. При этом многие предпочитают хранить деньги "под рукой", а не использовать долгосрочные инструменты. Культура планирования только формируется", – приводит пресс-служба банка слова Мямлиной.

Самыми опасными рисками для молодежи, по мнению зампреда банка, являются лудомания и финансовые мошенничества. Обещания легкого заработка создают иллюзии и негативные паттерны, в результате чего растет долговая нагрузка.

"Финансовая грамотность сегодня – это навык безопасного и осознанного поведения в цифровой среде", – сообщила Мямлина.

ПСБ формирует устойчивую модель финансового поведения молодежи через цифровые и игровые проекты, делая акцент на кибербезопасности и ответственном управлении личными финансами.

Также Мямлина сообщила о возможностях, которые открывает рынок цифровых финансовых активов для будущих молодых предпринимателей. В пресс-службе отметили, что объем выпуска ЦФА по итогам прошлого года достиг 1,5 триллиона рублей, в 2026 году ожидается 3 триллиона рублей, а число инвесторов в этом сегменте в обозримом будущем, по словам Мямлиной, может вырасти с 1 до 5 миллионов человек. По прогнозам банка, на горизонте пяти лет ЦФА станут одним из ключевых элементов финансовой архитектуры страны.