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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой - РИА Новости, 06.06.2026
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15:45 06.06.2026
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой

В Москве суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве суд арестовал 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве беременной.
  • В ходе заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Суд арестовал 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве беременной женщины на востоке Москвы, сообщает прокуратура столицы.
По данным надзорного органа и ГСУ СК Москвы, мужчина задушил свою 28-летнюю беременную знакомую в ходе ссоры в квартире дома на Алтайской улице. Он задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.
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"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что 22-летнему фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности).
В ведомстве добавили, что в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу.
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