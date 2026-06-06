В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве суд арестовал 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве беременной.
- В ходе заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу.
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Суд арестовал 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве беременной женщины на востоке Москвы, сообщает прокуратура столицы.
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"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что 22-летнему фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины заведомо для виновного, находящейся в состоянии беременности).
В ведомстве добавили, что в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу.
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