В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Суд арестовал 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве беременной женщины на востоке Москвы, сообщает прокуратура столицы.

В ведомстве добавили, что в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против заключения под стражу.