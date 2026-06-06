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В Москве усилили патрулирование водоемов из-за начала купального сезона - РИА Новости, 06.06.2026
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В Москве усилили патрулирование водоемов из-за начала купального сезона

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки в преддверии купального сезона

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота парка культуры имени Горького
Работа парка культуры имени Горького - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Работа парка культуры имени Горького
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов в преддверии открытия купального сезона и жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в эти выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 25 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек", - добавил он.
По словам Бирюкова, спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.
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