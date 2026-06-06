Молдавия проводит милитаризацию, чтобы напасть на ПМР, считает депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов считает, что власти Молдавии идут по пути милитаризации, чтобы создать условия для нападения на ПМР.

Ранее парламент Молдавии утвердил стратегию национальной обороны до 2034 года, предполагающую партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии идут по пути милитаризации, чтобы создать условия для нападения на Приднестровье, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.

В конце 2025 года парламент Молдавии утвердил стратегию нацобороны до 2034 года, предполагающую тесное партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году. Минобороны республики 22 мая сообщило, что военные приняли участие в совместных учениях Danubian Whisper-2026, которые проходили в Румынии . Выполнялись специальные задачи по полевому ориентированию и тактической координации.

"Кишиневские власти сознательно идут по пути милитаризации Молдовы. Их цель – слом баланса в военных отношениях между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой , что может создать условия для нападения превосходящих и хорошо вооруженных сил на Приднестровье и расквартированные на Днестре российские части", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР также обратил внимание на высказывания политиков Молдавии, которые все чаще говорят о том, что Кишинев стремится встроиться в европейскую оборонную промышленность и создать элементы собственного оборонного производства в рамках сотрудничества с ЕС

"Тут главное – какую сумму готов выделить Брюссель на создание военного производства в Молдове. Это еще и провоцирование Приднестровья на региональную гонку вооружений. Тирасполю и Москве придется усиливать "на всякий пожарный" слаженность подразделений двух армий, проводить совместные учения, стрельбы и так далее", - отметил Сафонов.

Депутат ПМР также считает, что молдавские власти хотят производить оружие и военную технику. По его словам, военные предприятия принесут доход Молдавии, экономика которой находится в кризисе.

"Наблюдать молча за действиями режима президента Молдовы Майи Санду никто не будет. Но ответственность за неизбежный рост напряженности стопроцентно ложится на официальный Кишинев", - подчеркнул Сафонов.