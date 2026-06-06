Молдавия проводит милитаризацию, чтобы напасть на ПМР, считает депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов считает, что власти Молдавии идут по пути милитаризации, чтобы создать условия для нападения на ПМР.
- Ранее парламент Молдавии утвердил стратегию национальной обороны до 2034 года, предполагающую партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП.
ТИРАСПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии идут по пути милитаризации, чтобы создать условия для нападения на Приднестровье, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.
В конце 2025 года парламент Молдавии утвердил стратегию нацобороны до 2034 года, предполагающую тесное партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году. Минобороны республики 22 мая сообщило, что военные приняли участие в совместных учениях Danubian Whisper-2026, которые проходили в Румынии. Выполнялись специальные задачи по полевому ориентированию и тактической координации.
"Кишиневские власти сознательно идут по пути милитаризации Молдовы. Их цель – слом баланса в военных отношениях между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой, что может создать условия для нападения превосходящих и хорошо вооруженных сил на Приднестровье и расквартированные на Днестре российские части", - сказал Сафонов.
"Тут главное – какую сумму готов выделить Брюссель на создание военного производства в Молдове. Это еще и провоцирование Приднестровья на региональную гонку вооружений. Тирасполю и Москве придется усиливать "на всякий пожарный" слаженность подразделений двух армий, проводить совместные учения, стрельбы и так далее", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР также считает, что молдавские власти хотят производить оружие и военную технику. По его словам, военные предприятия принесут доход Молдавии, экономика которой находится в кризисе.
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"Наблюдать молча за действиями режима президента Молдовы Майи Санду никто не будет. Но ответственность за неизбежный рост напряженности стопроцентно ложится на официальный Кишинев", - подчеркнул Сафонов.
Молдавская оппозиция регулярно критикует правящую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (ПДС) за милитаризацию, разжигание антироссийских настроений и нарушение нейтрального статуса страны. По данным социологических опросов, большинство граждан республики выступают категорически против вступления в НАТО.
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