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В Молдавии обвинили Пашиняна в использовании западных спецслужб - РИА Новости, 06.06.2026
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13:53 06.06.2026
В Молдавии обвинили Пашиняна в использовании западных спецслужб

Цырдя: Пашинян использует западные спецслужбы для снятия оппозиции с выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян использует западные спецслужбы, чтобы избавиться от конкурентов и снять представителей оппозиции с выборов, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
  • Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
  • По мнению Цырди, при поддержке ЕС Пашинян может снять конкурентов с выборов даже в день голосования.
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторяет сценарий молдавских властей и использует западные спецслужбы, чтобы избавиться от конкурентов и снять представителей оппозиции с выборов, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.
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"Запад отправляет в страны вроде Армении и Молдавии, которые считает своими полуколониями, так называемые группы противодействия гибридным угрозам. Это представители спецслужб, которые следят за оппозиционерами, публикуют на них компромат, удаляют оппозиционные страницы в соцсетях и продвигают Пашиняна, что, вообще-то является прямой фальсификацией выборов, Пашинян действует руками ЕС", - заявил Цырдя.
Он отметил, что таким образом Евросоюз получает возможность влиять на итоги выборов в свою пользу, подобная "мягкая оккупация" позволяет европейцам захватить власть в Армении без революций и госпереворотов, внушая нужные идеи через соцсети и СМИ.
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"В итоге у Пашиняна при поддержке ЕС оказываются в руках все ресурсы, и он может позволить себе снять конкурентов с выборов даже в день голосования, на что Брюссель закроет глаза", - добавил депутат.
Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" Пашиняна на предстоящих парламентских выборах готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
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