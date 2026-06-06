Краткий пересказ от РИА ИИ Никол Пашинян использует западные спецслужбы, чтобы избавиться от конкурентов и снять представителей оппозиции с выборов, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

По мнению Цырди, при поддержке ЕС Пашинян может снять конкурентов с выборов даже в день голосования.

КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторяет сценарий молдавских властей и использует западные спецслужбы, чтобы избавиться от конкурентов и снять представителей оппозиции с выборов, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Граждане страны изберут новый состав парламента на пять лет.

"Запад отправляет в страны вроде Армении и Молдавии , которые считает своими полуколониями, так называемые группы противодействия гибридным угрозам. Это представители спецслужб, которые следят за оппозиционерами, публикуют на них компромат, удаляют оппозиционные страницы в соцсетях и продвигают Пашиняна, что, вообще-то является прямой фальсификацией выборов, Пашинян действует руками ЕС ", - заявил Цырдя.

Он отметил, что таким образом Евросоюз получает возможность влиять на итоги выборов в свою пользу, подобная "мягкая оккупация" позволяет европейцам захватить власть в Армении без революций и госпереворотов, внушая нужные идеи через соцсети и СМИ.

"В итоге у Пашиняна при поддержке ЕС оказываются в руках все ресурсы, и он может позволить себе снять конкурентов с выборов даже в день голосования, на что Брюссель закроет глаза", - добавил депутат.

Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна , партии " Процветающей Армении ". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.