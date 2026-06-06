Миранчук остался недоволен ментальной частью игры сборной России

"Уровнем сопротивления не были удивлены, так как знали, что все африканские команды хорошо готовы физически, они дали борьбу. Что касается того, что могли забить больше, - где-то могли, но не получилось. Во втором тайме после удаления ментальная часть чуть не понравилась - в раздевалке все сказали, что нужно оставаться такими же заряженными, интенсивными и прибивать соперника", - сказал Миранчук.