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Миранчук остался недоволен ментальной частью игры сборной России - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
13:44 06.06.2026 (обновлено: 14:58 06.06.2026)
Миранчук остался недоволен ментальной частью игры сборной России

Миранчуку не понравился настрой сборной после удаления у Буркина-Фасо

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия - Хорватия
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия - Хорватия - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче.
  • Алексей Миранчук заявил, что ему не понравился настрой команды во втором тайме.
  • Следующий матч сборной России состоится 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук заявил РИА Новости, что ему не понравился настрой команды во втором тайме товарищеского матча против сборной Буркина-Фасо.
Сборная России в пятницу в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и отметился вторым голом в этой игре. После первого тайма счет был 2:0 в пользу россиян. Соперник с 43-й минуты играл вдесятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Буркина-Фасо
14‎’‎ • Лечи Садулаев
(Евгений Морозов)
20‎’‎ • Алексей Миранчук
(Антон Миранчук)
73‎’‎ • Илья Вахания
(Максим Петров)
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"Уровнем сопротивления не были удивлены, так как знали, что все африканские команды хорошо готовы физически, они дали борьбу. Что касается того, что могли забить больше, - где-то могли, но не получилось. Во втором тайме после удаления ментальная часть чуть не понравилась - в раздевалке все сказали, что нужно оставаться такими же заряженными, интенсивными и прибивать соперника", - сказал Миранчук.
"С экранов, со стороны было видно, что в большинстве играем, а у соперника в итоге больше моментов, чем в первом тайме. Хотелось бы, чтобы не давали сопернику поднять головы и прибивали их", - добавил собеседник агентства.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
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