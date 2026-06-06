Миранчук остался недоволен ментальной частью игры сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0 в товарищеском матче.
- Алексей Миранчук заявил, что ему не понравился настрой команды во втором тайме.
- Следующий матч сборной России состоится 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.
ВОЛГОГРАД, 6 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук заявил РИА Новости, что ему не понравился настрой команды во втором тайме товарищеского матча против сборной Буркина-Фасо.
Сборная России в пятницу в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой и отметился вторым голом в этой игре. После первого тайма счет был 2:0 в пользу россиян. Соперник с 43-й минуты играл вдесятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
14’ • Лечи Садулаев
20’ • Алексей Миранчук
73’ • Илья Вахания
"Уровнем сопротивления не были удивлены, так как знали, что все африканские команды хорошо готовы физически, они дали борьбу. Что касается того, что могли забить больше, - где-то могли, но не получилось. Во втором тайме после удаления ментальная часть чуть не понравилась - в раздевалке все сказали, что нужно оставаться такими же заряженными, интенсивными и прибивать соперника", - сказал Миранчук.
"С экранов, со стороны было видно, что в большинстве играем, а у соперника в итоге больше моментов, чем в первом тайме. Хотелось бы, чтобы не давали сопернику поднять головы и прибивали их", - добавил собеседник агентства.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.