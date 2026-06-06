Мерц побил новый антирекорд по уровню недовольства среди населения Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем установил новый исторический антирекорд: 77% граждан недовольны его работой.

Деятельность коалиционного правительства Германии удовлетворила лишь 16% немцев.

Лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая «Альтернатива для Германии» с рейтингом 29%.

БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд, следует из результатов исследования социологического института INSA по заказу газеты Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд, следует из результатов исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild

"Лишь 15% респондентов по-прежнему удовлетворены работой Фридриха Мерца — это рекордно низкий показатель… Напротив, 77% граждан недовольны канцлером", - говорится в публикации.

По сравнению с концом апреля рейтинг Мерца рухнул сразу на четыре процентных пункта. При этом деятельностью действующего коалиционного правительства Германии на данный момент удовлетворены лишь 16% немцев, в то время как 78% опрошенных высказали противоположное мнение.

Падение популярности коснулось и политических сил, представленных в кабмине. Рейтинг входящего в правящую немецкую коалицию блока ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и опустился до 21%. Поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) осталась без изменений на уровне 12%.

На этом фоне лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), чей рейтинг зафиксирован на отметке в 29%.

Опрос проводился с 1 по 5 июня с участием 1206 человек. Статистическая погрешность составляет около трех процентов.