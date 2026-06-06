Мерц побил новый антирекорд по уровню недовольства среди населения Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем установил новый исторический антирекорд: 77% граждан недовольны его работой.
- Деятельность коалиционного правительства Германии удовлетворила лишь 16% немцев.
- Лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая «Альтернатива для Германии» с рейтингом 29%.
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд, следует из результатов исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild.
"Лишь 15% респондентов по-прежнему удовлетворены работой Фридриха Мерца — это рекордно низкий показатель… Напротив, 77% граждан недовольны канцлером", - говорится в публикации.
По сравнению с концом апреля рейтинг Мерца рухнул сразу на четыре процентных пункта. При этом деятельностью действующего коалиционного правительства Германии на данный момент удовлетворены лишь 16% немцев, в то время как 78% опрошенных высказали противоположное мнение.
Падение популярности коснулось и политических сил, представленных в кабмине. Рейтинг входящего в правящую немецкую коалицию блока ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и опустился до 21%. Поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) осталась без изменений на уровне 12%.
На этом фоне лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), чей рейтинг зафиксирован на отметке в 29%.
Опрос проводился с 1 по 5 июня с участием 1206 человек. Статистическая погрешность составляет около трех процентов.
Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер не исключил ранее проведения в Германии досрочных федеральных выборов уже в следующем году на фоне падения популярности среди немцев нынешней правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.