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Мерц побил новый антирекорд по уровню недовольства среди населения Германии - РИА Новости, 06.06.2026
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19:34 06.06.2026
Мерц побил новый антирекорд по уровню недовольства среди населения Германии

Bild: Мерц побил новый антирекорд по уровню недовольства среди населения ФРГ

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем установил новый исторический антирекорд: 77% граждан недовольны его работой.
  • Деятельность коалиционного правительства Германии удовлетворила лишь 16% немцев.
  • Лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая «Альтернатива для Германии» с рейтингом 29%.
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд, следует из результатов исследования социологического института INSA по заказу газеты Bild.
"Лишь 15% респондентов по-прежнему удовлетворены работой Фридриха Мерца — это рекордно низкий показатель… Напротив, 77% граждан недовольны канцлером", - говорится в публикации.
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По сравнению с концом апреля рейтинг Мерца рухнул сразу на четыре процентных пункта. При этом деятельностью действующего коалиционного правительства Германии на данный момент удовлетворены лишь 16% немцев, в то время как 78% опрошенных высказали противоположное мнение.
Падение популярности коснулось и политических сил, представленных в кабмине. Рейтинг входящего в правящую немецкую коалицию блока ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и опустился до 21%. Поддержка Социал-демократической партии Германии (СДПГ) осталась без изменений на уровне 12%.
На этом фоне лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), чей рейтинг зафиксирован на отметке в 29%.
Опрос проводился с 1 по 5 июня с участием 1206 человек. Статистическая погрешность составляет около трех процентов.
Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер не исключил ранее проведения в Германии досрочных федеральных выборов уже в следующем году на фоне падения популярности среди немцев нынешней правящей коалиции во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
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